美高院介入性别争议 将开审跨性别运动员禁令

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国最高法院今天介入跨性别运动员参加女子运动赛事这一备受争议的议题。

由保守派主导的最高法院将审理对爱达荷州与西维吉尼亚州法律的挑战，这些法律禁止跨性别运动员参加女子体育竞赛。

近年来，美国已有20多个州通过法律，禁止出生时被认定为男性的运动员参加女子运动赛事。

这起将由9位大法官审理的爱达荷州案件，源自该共和党执政州于2020年通过的「女性运动公平法案」（Fairness in Women’s Sports Act）。 该法案遭到爱达荷州一所大学的跨性别运动员提出诉讼，下级法院裁定该法案违反美国宪法的平等保护条款。 西维吉尼亚州2021年的「保护女性运动法案」（Save Women’s Sports Act）遭一名被禁止参加女子田径队比赛的国中生提出诉讼。 上诉法院裁定，该项禁令等同于性别歧视，并违反联邦民权法案「教育法修正案第9条」（Title IX），该法禁止教育计画中基于性别的歧视行为。

美国总统川普去年2月在以该议题作为入主白宫的竞选主轴后，签署了一项行政命令，旨在禁止跨性别运动员参加女子运动赛事。

川普说：「从现在起，女子运动将只属于女性。随着这项行政命令的签署，这场针对女子运动的战争已经结束。」

这道行政命令授权联邦机构，得对允许跨性别运动员参加女子组赛事的学校「中断资助」。