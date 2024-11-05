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美Podcast大红人乔罗根 大选前夕力挺川普

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（法新社洛杉矶4日电） 美国总统大选双方难分难解之际，热门Podcast主持人乔罗根（Joe Rogan）在大选前最后一刻，公开表态支持共和党候选人川普。

乔罗根在宣传他的Podcast节目「乔罗根体验」（The Joe Rogan Experience）最新一集节目时宣布支持川普，在该集节目中他访问了川普支持者亿万富翁马斯克（Elon Musk）。

乔罗根在社群媒体上写着，这集与马斯克的访谈「为支持川普提供了我认为最有说服力的理由，我同意他（马斯克）所说的一切」。 「是的，我正式宣布，这是对川普的背书。」

乔罗根曾是一名综合格斗评论员，以其阳刚、好斗与反政治正确的风格而闻名，他的Podcast节目尤其受到男性欢迎。

男性选民是川普的主力支持者。川普上个月出现在乔罗根的节目，接受了近3个小时的访问。

川普目前在选前民调与民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）势均力敌，他很快就对乔罗根的背书表示欢迎。川普在关键摇摆州宾州匹兹堡（Pittsburgh）的集会上说：「刚才接获消息，乔罗根支持我。」

川普表示：「他（乔罗根）并不是会为人背书的人，但他为我背书；所以，我只想感谢乔罗根，这太棒了。」

据报导，贺锦丽最近几周也曾与乔罗根谈过想要上他的节目，但最终未能实现。

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