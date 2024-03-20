翁山苏姬湖畔豪宅拍卖 起标价逾48亿无人投标

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（法新社仰光20日电） 缅甸官员说，民主领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的湖滨别墅今天拍卖，起标价为1亿5000万美元（约新台币48亿1350万元），但无人上门竞标。

曾获得诺贝尔和平奖的翁山苏姬，自2021年缅甸发生政变后遭到监禁，先前亦曾遭软禁于这栋湖畔豪宅多年。她与她的哥哥争夺这处房产数十年，后来这栋两层房屋与1.9英亩的土地被拿来拍卖。

这栋殖民时代的房屋坐落在绿树成荫的大学大道（University Avenue）上，距离美国大使馆仅数栋房屋之遥。拍卖前，一小群人聚集在翁山苏姬的湖滨别墅前，其中大多数是记者。

官员从深锁的大门走出，敲铃3次宣布拍卖开始。

别墅大门上方挂着翁山苏姬父亲、独立英雄翁山将军（Aung San）的肖像，在上头监视着拍卖过程，同时，别墅也张贴一张公告，表示起标价为3150亿缅币（kyat），按照官方汇率相当于1亿5000万美元。

拍卖人穿着类似纱笼（sarong）的笼基（longyi），高举他的手问有没有人竞标，但现场鸦雀无声。他宣布「无人竞标」，再度敲铃结束这场拍卖。

翁山苏姬在1988年抗议军政府的大型示威活动中一战成名，之后遭军方监禁在这栋房屋脆弱不堪的围墙内约15年。

翁山苏姬遭软禁时无法与人在英格兰的丈夫和小孩联系，靠着弹钢琴、读侦探小说与冥想消磨时光。与此同时，她作为民主领袖的地位则日益提高。

在这栋别墅外头的人行道上，经常会有数以百计民众聚集，聆听她谈论民主及透过非暴力对抗军事统治。

2010年获释后，她继续住在这栋别墅，接待了许多外国领袖、记者与外交官。2012年，时任美国总统欧巴马到这栋别墅探望她，称翁山苏姬是「民主的标竿人物」。

翁山苏姬2012年离开仰光，根据与军方达成的权力分享协议，搬到军方建造的首都奈比多（Naypyidaw）治理国家。

2021年2月1日军方再度夺权时，翁山苏姬在当天凌晨遭到拘捕，10年的民主实验结束，让这个东南亚国家陷入血腥的混乱之中。

之后，军政府掌控的法院提出一连串罪名监禁她，批评人士称这些指控荒诞滑稽，目的在把她逐出政坛。

自那次政变后，78岁的翁山苏姬大多数时候没有露面，只有在法庭诉讼期间，才能从国家媒体拍下的模糊照片中看见她的身影。

翁山苏姬因为与将领达成权力分享协议，且曾为他们遭控对洛兴雅（Rohingya）少数族裔犯下的种族灭绝罪辩护，导致国际形象受到玷污，但她在缅甸依旧广受欢迎。

然而，许多现在为民主奋战的人放弃她的非暴力原则，拿起武器试图永久铲除军方在缅甸政治与经济的主导地位。