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翁山苏姬等缅甸前现任官员遭控种族灭绝 阿根廷发逮捕令

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（法新社布宜诺斯艾利斯14日电） 缅甸现任军政府领袖及翁山苏姬等数名缅甸前民选政府官员被控对洛兴雅少数族群犯下「种族灭绝和违反人道罪」，在南美洲国家阿根廷遭提告，法院已对他们发出逮捕令。

根据法新社今天见到的裁决书，提告的是1个支持洛兴雅的团体，他们根据「普遍管辖权」（universal jurisdiction）原则向阿根廷法院递状。

根据这项原则，若犯罪被认为有足够严重性，例如种族灭绝罪或战争罪，不管发生在何处，各国都可予以起诉。

遭到阿根廷法院下令逮捕的对象，包括缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前文人总统廷觉，以及曾获诺贝尔和平奖的缅甸前民选政府实质领袖翁山苏姬。

翁山苏姬从2016起担任缅甸国务资政，直到2021年遭到军方发动政变赶下台。但她在位期间，不满她的人指责她在阻止洛兴雅人遭到虐待一事上几无作为。

敏昂莱也正受到国际刑事法院（International Criminal Court，ICC）的调查。另一方面，联合国（UN）最高法院「国际法院」（International Court of Justice，ICJ）正在审理指控缅甸犯下「种族灭绝罪」的1起诉讼。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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