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联准会维持利率不变 预估今年仅降息一次

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（法新社华盛顿12日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天维持主要贷款利率不变，预估今年仅调降利率一次，低于联准会在第一季通货膨胀降温后于3月预测的3次降息。

联准会投票一致决定将基准利率维持在5.25%至5.50%区间，并称朝其2%长期通膨目标已有「适度」进展。

联准会宣布维持利率不变，显示这家美国央行官员对过早降息态度依然谨慎小心，尽管今天稍早公布的消费者通膨数据显示5月物价上涨速度减缓。

美国劳工部指出，5月消费者物价指数（CPI）年增率为3.3%，较4月CPI年增率减少0.1个百分点，月增幅度持平，稍低于原先预期。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）今天在记者会中对通膨数据表示欢迎，但表示需见到更多「好的通膨读数」后，才会有充分信心考量降息。

他说，如果美国经济持续强劲且通膨持续，联准会将「准备在适当情况下维持联邦基金利率在目前的目标区间」。

联准会决策官员下修个人预测今年降息次数，并将今年底利率预估中值调降至5.00%至5.25%的中点。

这意指联准会公开市场委员会（FOMC）与会者预期年底前仅降息一次，较3月估计的次数减少两次。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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