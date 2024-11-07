联合内阁瓦解 德国陷入不确定

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（法新社柏林6日电） 德国总理萧兹今天开除自由民主党籍财长林德纳，3党联合内阁宣告瓦解，很可能明年3月提前大选。在美国大选川普胜出的同日，欧洲最大经济体德国无疑也将步入政治高度不确定性。

萧兹（Olaf Scholz）必须在布达佩斯举行的欧盟峰会安抚欧盟各国。他今天宣布明年1月15日提请联邦议院（德国国会下议院）信任投票，若信任投票失败，他可正式请总统21天内解散联邦议院并于60天内改选。如此一来联邦国会大选将从原订的明年9月提前至3月。

萧兹今天还说，他会与最大在野党的保守派基民党（CDU）党魁麦兹（Friedrich Merz）接触，寻求通过经济与国防一些重要法案。基民党目前在民调支持率中居冠。

成立于2021年的3党联合内阁，以社民党（SPD）代表的红色、绿党的绿色及自由民主党（FDP）的黄色，而有「红绿灯联盟」之称。但上路以来在政策领域多有不和，如今连瓦解的时间都不是时候。欧洲最大经济体德国今年恐连续第2年经济负成长。

贝伦堡银行分析师史密丁（Holger Schmieding）写道：「联合内阁没能做满任期即告吹，某种程度让德国在川普胜选此一格外艰难的时刻，陷于群龙无首。」

压垮联合内阁的最后一根稻草是预算之争。为填补明年预算巨大缺口，萧兹的社民党和绿党倾向税收和举债等，但自民党却奉行「债务煞车」（debt brake）。德国宪法为落实预算平衡，规定只有特殊情况才能豁免债务煞车，最近一次是为因应新冠疫情与俄国侵乌。

萧兹表示，他向林德纳（Christian Lindner）提出一项包括降低能源成本、增加对德国企业投资、确保汽车业就业并继续支持乌克兰的计画，但财政立场鹰派的林德纳表态拒绝接受，他只能出此下策。

主张提前改选已久的基民党党魁麦兹一直痛批联合内阁，基民党在南部巴伐利亚邦的姊妹党基社党（CSU），党魁居德（Markus Soeder）呼吁即刻展开信任投票，反对任何技术拖延。

近期民调显示，基民/基社联盟支持率约32%，比联合内阁里社民党（SPD）16%、绿党11%、自民党4%加起来还高。

极右翼的德国另类选择党（AfD）也有高达20%的支持率，然目前所有其他政党都拒与AfD合作。

这也意味按目前民调看，即便基民党胜选，恐仍须与社民党、绿党甚至两者兼需，才能过半组阁。