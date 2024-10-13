联合国临时部队遭以黎战火波及 40派兵国齐声谴责

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（法新社纽约联合国总部12日电） 联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）近日屡遭以黎战火波及，造成人员受伤。40个派兵国今天「强烈谴责」近来针对维和人员的攻击。

波兰驻联合国代表团在社群媒体X发布一份包含印尼、义大利及印度等主要派兵国签署的联合声明指出：「这种（攻击）行为必须立刻停止，并且应该展开充分调查。」

其他签署国包括迦纳、尼泊尔、马来西亚、西班牙、法国以及中国，所有派兵国均派出数百名兵力至联合国驻黎巴嫩临时部队。

以色列军队持续在黎巴嫩南部与真主党（Hezbollah）交战，过去数日造成至少5名联合国维和部队人员受伤，联合国驻黎巴嫩临时部队指控以军「蓄意」向其阵地开火。

声明强调，40个派兵国「重申全力支持联合国驻黎巴嫩临时部队的任务和行动，主要目标是为黎巴嫩南部及中东地区带来稳定及长久的和平」。

声明并表示：「我们敦促这场冲突的各方正视联合国驻黎巴嫩临时部队的存在，这意味着各方有责任时刻保障维和人员的安全。」

联合国驻黎巴嫩临时部队发言人特内蒂（Andrea Tenenti）接受法新社访问时表示，维和任务的工作已「变得非常困难，因为许多地方都遭到破坏，就连基地内也难以幸免」。