联合国人权事务首长批评中国 改善新疆维族人权不力

（法新社日内瓦27日综合外电报导）联合国4年前发布新疆报告要求中国采取行动，改善维吾尔族人权，联合国人权事务高级专员图克，今天批评中国未采取更多行动，改善新疆人权情况。

法新社报导，联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）今天在向联合国人权理事会（UN Human Rights Council）简报全球人权现况时表示：「我对（联合国）之前提出保护新疆维吾尔族与其他穆斯林少数民族，以及西藏人权的建议缺乏后续行动，感到非常遗憾。」

前联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）2022年发布一份爆炸性报告，指出新疆可能存在「违反人道罪」。该报告内容强调关于维吾尔族及其他穆斯林群体遭受广泛酷刑、任意拘留，以及宗教和生育权受侵害等「可信的」指控，遭到中国当局的抨击。

图克在新疆报告发布后不久接掌人权事务高级专员公署，面临了来自人权组织的压力，要求他对中国施加更多影响力。

图克今天在演说中呼吁中国「停止利用模糊的刑事、行政及国家安全规定，来压制和平行使基本权利的行为」。

他并未具体列举实例，但图克本月稍早曾特别提到，香港媒体大亨黎智英被控违反国安法遭判20年徒刑。

图克强调：「我敦促他们释放所有遭任意拘留的人士。」