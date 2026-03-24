联合国人权理事会将开会 关注伊朗袭海湾国家

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（法新社日内瓦24日电） 美国与以色列2月底联手袭击伊朗之后，伊朗锁定以色列及海湾国家展开反击。联合国人权理事会应巴林等波斯湾国家的要求，将在明天罕见地举行紧急辩论，聚焦伊朗的打击行动与这些行动对平民的影响。而此举也令德黑兰当局大为不满。

这场辩论的题目是「伊朗最近针对巴林、约旦、科威特、阿曼、卡达、沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国发动军事侵略…并锁定平民与民用基础设施，而这些攻击已夺走数条无辜人士的性命」。

巴林大使今天主张，「我们这些国家并非武装冲突的一方，也未参与任何军事侵略或攻击…伊朗这些攻击针对平民及民用基础设施，产生大量无辜的受害者」。

他也表示，「波斯湾合作理事会与约旦先前尝试促进对话，并确认他们不会攻击伊朗…尽管如此，我们仍持续成为攻击目标」，并形容这些攻击「错误且不可接受」。

提议辩论的国家已提出一份决议草案，内容包含「以最强烈的措辞谴责极其严重的攻击」，并谴责德黑兰当局试图封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的行动等。不过，草案并未提及以色列或美国。

对此，伊朗主张，这项请求「蓄意忽视美国与以色列政府针对伊朗持续发动侵略性战争」。伊朗代表也批评这类辩论「明显不公、在法律上站不住脚且完全脱离现实」。

伊朗代表主张，「显而易见，如果波斯湾沿岸国家及约旦未允许美军使用其领土进行侵略行动，区域内的美军基地及设施就不会成为合法目标。」