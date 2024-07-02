立足瑞士 报道世界
登录

联合国儿童基金会：海地暴力频传 每分钟1名儿童无家可归

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社联合国纽约总部1日电） 联合国儿童机构今天警告，海地暴力频传，平均每分钟就有1名儿童流离失所，如今已有约30万名儿童受到影响。 联合国儿童基金会（UNICEF）表示，海地因暴力被迫离家的60万人中，有一半以上是儿童，当地大部分地区是由帮派控制的首都太子港（Port-au-Prince）问题特别严重，。

联合国儿童基金会在报告中指出：「自3月以来，海地境内流离失所儿童的数量估计增加60%，相当于每分钟增加1名儿童，这是武装团体持续带来暴力问题的结果。」 联合国儿童基金会执行董事罗素（Catherine Russell）表示：「海地的儿童持续承受着多种危险的冲击，包括可怕的暴力和严重的流离失所。」

「我们眼前发生的人道灾难，正带给儿童毁灭性伤害。流离失所的儿童迫切需要一个安全与受保护的环境，以及国际社会更多的资金与支持。」 当流离失所的儿童和青少年被迫迁徙（通常没有家人陪伴），他们就会面临辍学风险，同时易遭性侵、剥削和虐待。 海地长期以来一直受到帮派暴力问题困扰，今天2月底情况急剧恶化，武装团体在太子港发动协同攻击，宣称他们想推翻当时的总理亨利（Ariel Henry）。

此外，在海地这个90%人口生活贫困、300万儿童需要人道援助的国家，联合国儿童基金会警告，有越来越多的年轻人加入散播恐怖的武装团体。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
23
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 帕特里茨雅·伊斯拉斯

在您的居住国，新闻自由面临哪些障碍和威胁？

在您的居住国，新闻自由状况如何？欢迎您加入我们10种语言的讨论！

参与讨论
33
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

您所在地区采取了哪些措施来抵御洪水？

您亲身经历过洪水事件吗？您所在地区洪水泛滥的现象是否正连年升级？本地政府采取了哪些措施来防止洪灾再次发生？这些措施有效吗？

参与讨论
6
14 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团