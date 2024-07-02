联合国儿童基金会：海地暴力频传 每分钟1名儿童无家可归

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（法新社联合国纽约总部1日电） 联合国儿童机构今天警告，海地暴力频传，平均每分钟就有1名儿童流离失所，如今已有约30万名儿童受到影响。 联合国儿童基金会（UNICEF）表示，海地因暴力被迫离家的60万人中，有一半以上是儿童，当地大部分地区是由帮派控制的首都太子港（Port-au-Prince）问题特别严重，。

联合国儿童基金会在报告中指出：「自3月以来，海地境内流离失所儿童的数量估计增加60%，相当于每分钟增加1名儿童，这是武装团体持续带来暴力问题的结果。」 联合国儿童基金会执行董事罗素（Catherine Russell）表示：「海地的儿童持续承受着多种危险的冲击，包括可怕的暴力和严重的流离失所。」

「我们眼前发生的人道灾难，正带给儿童毁灭性伤害。流离失所的儿童迫切需要一个安全与受保护的环境，以及国际社会更多的资金与支持。」 当流离失所的儿童和青少年被迫迁徙（通常没有家人陪伴），他们就会面临辍学风险，同时易遭性侵、剥削和虐待。 海地长期以来一直受到帮派暴力问题困扰，今天2月底情况急剧恶化，武装团体在太子港发动协同攻击，宣称他们想推翻当时的总理亨利（Ariel Henry）。

此外，在海地这个90%人口生活贫困、300万儿童需要人道援助的国家，联合国儿童基金会警告，有越来越多的年轻人加入散播恐怖的武装团体。