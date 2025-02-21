联合国吁300亿募款 援助海地渡过粮食危机

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（法新社纽约联合国总部20日电） 海地饱受黑帮暴力蹂躏，有近半人口面临严重粮食不安；联合国今天呼吁募款9亿多美元（约新台币298亿元），盼在2025年能援助这个加勒比海国家390万人渡过粮食危机。

联合国人道事务协调厅（OCHA）所拟2025年人道计画指出，「2024年一整年，海地人道局势不断恶化；武装暴力造成无止尽的痛苦，对妇女和儿童尤其如此。」

最近几天，首都太子港（Port-au-Prince）攻击情形愈演愈烈，据传安全部队与武装帮派之间发生冲突。

法新社报导，今天海地街头有多处传出自动武器射击声响，流离失所民众在街上设置路障抗议局势不安，他们要求获准返回家园。

海地的半数人口约600万人需要援助，但由于人道行动资金长期不足，联合国人道事务协调厅的计画只能聚焦最需要帮助的人，包括流离失所民众，以及居住在黑帮控制地区和霍乱疫区的民众。

人道事务协调厅吁请的2025年9亿820万美元资金援助，已比2024年大幅增加，而2024年请求的6亿7400万美元最终只获得44%。

人道事务协调厅表示，海地饥饿率进一步恶化，目前有550万人面临严重的粮食不安状况，与2024年3月相比增加11%。550万人当中有200万人陷入粮食紧急状况，有6000人面临饥荒。

一年来，黑帮进一步加强对首都的控制，暴力行为也愈演愈烈。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）