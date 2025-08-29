联合国大会将登场 美国拒绝向巴勒斯坦官员核发签证

（法新社华盛顿29日电） 美国今天表示，将拒绝向出席9月联合国大会的巴勒斯坦自治政府成员核发签证。法国正在带头推动承认巴勒斯坦国。

这个不寻常的举措让川普政府更进一步与以色列政府站在同一阵线。以色列政府坚决反对巴勒斯坦建国，并试图将位于约旦河西岸的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）与加萨的敌对组织哈玛斯（Hamas）混为一谈。

美国国务院发表声明表示：「在联合国大会召开前夕，国务卿卢比欧（Marco Rubio）拒绝核发并撤销巴勒斯坦解放组织（Palestine Liberation Organization）与巴勒斯坦自治政府成员的签证。」

国务院表示：「川普政府已表明，让巴勒斯坦解放组织与巴勒斯坦自治政府对未履行承诺和破坏和平前景的行为负责，这符合我们的国家安全利益。」

川普在卸任后遭遇法律麻烦时，常用「法律战」（lawfare）一词嘲讽自己的处境，国务院现在套用这个说法，指责巴勒斯坦透过向国际刑事法院（International Criminal Court）与国际法院（International Court of Justice）对以色列提出申诉，就是在打法律战。

国务院呼吁巴勒斯坦自治政府，放弃「让臆想中的巴勒斯坦国获得单方面承认的做法」。