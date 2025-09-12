联合国大会将表决纽约宣言 盼落实巴以两国方案

（法新社纽约联合国总部12日电） 联合国大会今天预计就是否支持「纽约宣言」进行表决，这项决议寻求为以色列和巴勒斯坦「两国方案」注入新的生机，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯则不会参与其中。

这份宣言正式名称为「关于和平解决巴勒斯坦问题及落实两国方案的纽约宣言」（New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution）。

尽管以色列近两年来一直批评联合国机构没能谴责哈玛斯（Hamas）于2023年10月7日袭击以国，但这份法国和沙乌地阿拉伯提出的宣言却明确提及。

宣言内文指出「哈玛斯必须释放所有人质」，并提到联合国大会（UN General Assembly）谴责「哈玛斯于10月7日对平民发动的袭击」。

宣言也呼吁「采取集体行动结束加萨战争，在有效落实两国方案的基础上，实现以巴冲突的公正、和平、持久解决」。

这项宣言已经获得阿拉伯联盟（Arab League）认可，且有数个阿拉伯国家在内的10多个联合国成员于7月共同签署。

宣言还写道：「在结束加萨战争的背景下，哈玛斯必须结束在加萨的统治，并于国际社会参与及支持下，本着建立一个主权、独立巴勒斯坦国（Palestinian State）的目标，向巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）移交武器。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）先前表示，要在9月联合国大会上正式宣布承认巴勒斯坦国，除了马克宏，部分国家领袖也打算于联合国大会期间正式承认巴勒斯坦国。

这些国家的行动被视为向以色列施予更大压力，期盼以国结束在加萨走廊（Gaza Strip）的战争。

但以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天则说：「我们会履行我方承诺，不会有巴勒斯坦国的。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）可能无法前往纽约参加联合国大会，因为美国当局先前表态拒绝向他核发签证。