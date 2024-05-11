联合国大会表决支持巴勒斯坦入联 以色列大使绞碎宪章

4 分钟

（法新社纽约联合国总部10日电） 联合国大会今天以压倒性多数表决同意让巴勒斯坦人在联合国享有更多权利，并支持他们争取正式会员资格；以色列驻联合国大使愤而在台上用碎纸机绞碎联合国宪章。

这次表决主要是象徵性，但以色列驻联合国大使尔登（Gilad Erdan）仍表达愤怒；巴勒斯坦大使曼苏尔（Riyad Mansour）则说，这是历史性之举。

以色列与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）持续在加萨走廊（Gaza Strip）交战。现为联合国「非会员观察员国」的巴勒斯坦今年4月重提2011年的申请，希望成为联合国正式会员。

巴勒斯坦若想如愿，还需要联合国安全理事会（United Nations Security Council）同意，并在联合国大会（General Assembly）获得2/3多数支持。

但在联合国安理会握有否决权的美国是以色列最亲密的盟友，早在4月18日就阻挠这项倡议。

曼苏尔在今天表决之前说：「我过去站上这座讲台数百次，但没有一次表决比这次更重要，这是一次历史性表决。」

他还说：「巴勒斯坦终有一天会在自由国家群体中获得应有的位置。」

但尔登反驳称联合国宪章（UN Charter）遭到滥用，并在讲台上把列印出来的宪章放入碎纸机以表明立场。

尔登说：「此例一开，以后可能就会看到伊斯兰国（Islamic State）或博科圣地（Boko Haram）的代表坐在这里了。」这两个都是圣战士团体。

他还说，这将让「一个已经部分遭恐怖分子控制的实体」享有作为国家的权利，并将被「一群谋杀儿童的哈玛斯性侵犯」取代。

美国反对在巴勒斯坦与以色列的双边协议之外采取任何承认国家地位的举措。以色列的右翼政府坚决反对以巴各自建国的「两国方案」（two-state solution）。

美国驻联合国副大使伍德（Robert Wood）在表决后说，虽然「美方所投的票不代表反对巴勒斯坦建国」，但「美方仍认为联合国和实地采取的单方面措施无法推进这项目标」。

这项决议将从今年9月联合国大会下次会期开始赋予巴勒斯坦「更多权利和特权」。

国际危机组织（International Crisis Group）分析师高文（Richard Gowan）说，此举可能制造「一种外交厄运循环，联合国大会一再呼吁安理会让巴勒斯坦成为正式会员，美国却否决」。

决议文明确排除让巴勒斯坦获选为安理会成员或在联合国大会投票的可能性，但允许巴勒斯坦直接提出议案和修正案，不必像现在一样透过其他国家。

这项决议也让巴勒斯坦有权依字母顺序和其他会员国坐在一起。

这项决议以143票赞成、9票反对、25国弃权的结果获得通过。

高文说：「象徵意义才重要…这项决议向以色列和美国释出非常明确的讯号：是时候认真看待巴勒斯坦国家地位问题了。」