联合国成立80周年之际 面临质疑声浪

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（法新社纽约联合国总部23日电） 联合国成立80周年之际，该组织面临影响力下降、预算捉襟见肘等批评声浪。联合国正试图说服这个两极分化、冲突不断的世界，现在它比以往的任何时候都更加重要。

联合国（UN）的193个成员国将于26日在旧金山纪念「联合国宪章」（UN Charter）的签署。联合国宪章于1945年6月26日获批准后，联合国于同年10月24日正式成立。

然而，此刻联合国正面临多重危机，引发人们对其未来的质疑。

国际危机组织（International Crisis Group）驻联合国主任高恩（Richard Gowan）告诉法新社：「冷战结束后，从卢安达种族灭绝到伊拉克战争等事件中，我们看到联合国一直苦苦挣扎。每当重大危机来临，都有人宣称联合国要完蛋了，但它依然存在。尽管如此，现在仍是个格外黑暗的时刻。」

高恩坦言，联合国安全理事会（UN Security Council）未能对乌克兰和加萨走廊等重大冲突采取行动，让许多国家「深感沮丧」。

究其原因，很大程度上是由于安理会5个常任理事国英国、中国、法国、俄罗斯和美国拥有否决权，而这些国家之间也存在明显利益冲突。

高恩告诉法新社：「整个联合国体系正面临信任危机，目前也难以断言成员国是否拥有足够资源或政治能量来挽救它。」

也有专家认为，尽管联合国亟需大刀阔斧的改革，但并非所有问题都来自内部，成员国之间的分裂才是主要问题。

华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）人权律师尼亚（Gissou Nia）表示，她担心「强权即公理」的理念日益盛行，这将造成更多人悖离联合国成立的信念。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）近日强调，在这个面临1945年以来数量最多冲突、饱受人道主义危机蹂躏的世界，「联合国从未像现在这般备受需要」。

随着美国总统川普等主要捐助者纷纷收手，古特瑞斯也发起「联合国80周年倡议」，旨在简化组织运作，这些变革可能包括裁减数千个职位。