联合国报告指俄人权恶化 谴责酷刑并点名医护涉入

（法新社日内瓦20日电） 联合国俄罗斯人权状况特别报告员卡札罗娃最新报告指出，自扩大在乌克兰的战争以来，俄罗斯人权情况大幅恶化，报告并谴责俄国存在普遍性的酷刑行为，并有医疗专业人员参与其中。

卡札罗娃（Mariana Katzarova）在报告中表示，莫斯科当局自2022年2月全面入侵乌克兰以来，便对批评人士发动系统性镇压。

她在报告总结中说，俄国「人权状况持续恶化，达到剧烈下滑的地步」。这份报告已于上星期发布，并将于22日呈报联合国人权委员会。

报告指出，过去3年半来，「俄罗斯有关当局加强运用刑事起诉、长期监禁、恐吓、酷刑和不当对待方式来消除反战的声音」。

卡札罗娃警告，俄国官方论述将正当的人权诉求重新定调为「生存安全威胁」，并将相关人士贴上「全民公敌」标签。

她说，俄国有关当局已「瓦解机构独立性」，将司法、立法及执法体系全面置于政治权力的直接控制之下。

「这种系统性掌控，使公共机构转变为镇压与战争的工具。」

报告特别谴责「俄罗斯执法人员、安全部队、监狱机构及军方持续全面性、系统性地发动酷刑和虐待」。

同时，报告强烈批评「医疗人员参与及纵容极端残忍酷刑的明显模式，尤其针对被拘押的乌克兰人」。

卡札罗娃表示，根据经独立证实的受害者证词，若干情况下，医疗人员甚至会指导狱方人员「如何施加电击以造成更大痛苦」。

她呼吁俄国「依法究办所有参与、纵容，或未通报酷刑与虐待的医护人员」。