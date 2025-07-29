The Swiss voice in the world since 1935

联合国示警　加萨灾情恶化恐重演上世纪非洲饥荒悲剧

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社日内瓦29日电） 联合国世界粮食计划署（World Food Programme）今天示警，目前在加萨（Gaza）发生的灾难，让人联想到20世纪在衣索比亚和奈及利亚比亚佛拉（Biafra）地区所发生的饥荒。

联合国世界粮食计划署紧急事务主任史密斯（Ross Smith）在日内瓦告诉记者：「这是我们在本世纪从未见过的情况。」

他在罗马透过视讯连线说∶「这让我们想起上个世纪在衣索比亚和比亚佛拉发生的灾难。」

「我们现在必须采取紧急行动。」

他发表上述言论之前，为判断粮食危机严重程度而制定全球标准的「粮食安全阶段综合分类」（Integrated Food Security Phase Classification, IPC）团队今天示警：「加萨走廊正在发生最严重的饥荒。」

联合国组织使用IPC监测营养不良情况，IPC团队坚称，「立即且不受阻碍」的人道主义援助进入加萨，是阻止「饥饿与死亡」迅速上升的唯一途径。 史密斯说∶「灾难正在我们的眼前、在我们电视萤幕前发生。」

「这不是警告，而是号召行动。」

停火谈判破裂后，以色列在3月2日全面封锁加萨。直到5月下旬，在饥荒威胁的警告声中，以色列才开始允许少量援助物资重新进入。

IPC团队指出，最新数据显示，「加萨走廊大部分地区」已经达到「饥荒门槛」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
27
39 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
23
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
2
1 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团