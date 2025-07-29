联合国示警 加萨灾情恶化恐重演上世纪非洲饥荒悲剧

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（法新社日内瓦29日电） 联合国世界粮食计划署（World Food Programme）今天示警，目前在加萨（Gaza）发生的灾难，让人联想到20世纪在衣索比亚和奈及利亚比亚佛拉（Biafra）地区所发生的饥荒。

联合国世界粮食计划署紧急事务主任史密斯（Ross Smith）在日内瓦告诉记者：「这是我们在本世纪从未见过的情况。」

他在罗马透过视讯连线说∶「这让我们想起上个世纪在衣索比亚和比亚佛拉发生的灾难。」

「我们现在必须采取紧急行动。」

他发表上述言论之前，为判断粮食危机严重程度而制定全球标准的「粮食安全阶段综合分类」（Integrated Food Security Phase Classification, IPC）团队今天示警：「加萨走廊正在发生最严重的饥荒。」

联合国组织使用IPC监测营养不良情况，IPC团队坚称，「立即且不受阻碍」的人道主义援助进入加萨，是阻止「饥饿与死亡」迅速上升的唯一途径。 史密斯说∶「灾难正在我们的眼前、在我们电视萤幕前发生。」

「这不是警告，而是号召行动。」

停火谈判破裂后，以色列在3月2日全面封锁加萨。直到5月下旬，在饥荒威胁的警告声中，以色列才开始允许少量援助物资重新进入。

IPC团队指出，最新数据显示，「加萨走廊大部分地区」已经达到「饥荒门槛」。