联合国秘书长将与蒲亭见面 表达准备好为俄乌调解

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（法新社俄罗斯喀山24日电） 俄罗斯总统蒲亭今天将与联合国秘书长古特瑞斯会晤，为两人2年多以来首次见面。发言人表示，古特瑞斯将「重申他对乌克兰战争众所周知的立场」。

在俄罗斯喀山（Kazan）举行的金砖国家（BRIC）高峰会将于今天闭幕，古特瑞斯（Antonio Guterres）与蒲亭（Vladimir Putin）将进行会晤。莫斯科期盼峰会有助建立对抗西方的新兴经济体统一战线。

克里姆林宫表示，蒲亭与古特瑞斯预料将会讨论俄罗斯和乌克兰冲突以及中东持续升高的危机。

古特瑞斯之前一再抨击莫斯科对乌克兰的军事攻势，称此举对全世界立下「危险先例」。他并批评莫斯科并吞乌克兰领土，强调「现代世界没有俄罗斯立足之地」。 两人上一次见面是在俄国发动攻势的头几周，当时古特瑞斯于俄罗斯包围乌克兰东南部港市马立波（Mariupol）时造访莫斯科。

联合国表示，古特瑞斯计划在喀山会晤蒲亭，并将进行演说。

联合国发言人哈克（Farhan Haq）说，古特瑞斯将利用这场会面「重申他对乌克兰战争众所周知的立场」，并强调古特瑞斯已准备好为俄乌两国调解，但需要等到「条件成熟」。

不过，基辅当局挞伐古特瑞斯的访俄之行，乌国外交部炮轰古特瑞斯计划会晤「罪大恶极的蒲亭」。