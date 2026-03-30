联合国组织将40个新迁徙物种纳入国际保护名单

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（法新社巴西里约热内卢29日电） 联合国「迁徙物种保育公约」（CMS）今天通过将40个新迁徙物种列入国际保护名单，其中包括在「哈利波特」（Harry Potter）电影中担任主人翁信差的雪�{。

这项决议是在巴西坎波韦尔迪（Campo Verde）举行的第15届迁徙物种保育公约缔约方大会闭幕时所达成。本次峰会汇集了132个国家及欧洲联盟（European Union）代表，是全球野生动物保育领域最重要的国际会议之一。

除雪�{（Bubo scandiacus）外，新列入名单的物种还包括面临灭绝威胁的棕塍鹬（Limosa haemastica），以及无沟双髻鲨（Sphyrna mokarran）。

陆域哺乳动物如缟鬣狗（Hyaena hyaena），以及巨獭（Pteronura brasiliensis）等水生野生动物，也都被纳入这次的保护清单中。

迁徙物种保育公约的缔约国在法律上有义务保护被列为有灭绝风险的物种，包括保育及修复其栖息地、移除迁徙障碍，并与其他物种分布国展开合作。

本次峰会地点坎波韦尔迪（Campo Verde）位于巴西生物多样性丰富的大沼泽（Pantanal），该地处于亚马逊地区南部。

根据峰会前发布的一份报告显示，在迁徙物种保育公约编列的所有物种中，近半数（49%）正呈现数量下降趋势，且全球范围内每4种迁徙物种中，就有近1种面临灭绝威胁。

另一份于24日峰会开幕时发表的联合国重大评估报告也警告，对河流生态健康及维持数百万人生计至关重要的迁徙性淡水鱼类，其族群数量正陷入「自由落体」般滑降，并面临崩跌风险。

报告指出，从亚马逊河到多瑙河，栖息地破坏、过度捕捞及水质污染正威胁着数百个物种的生存。 巴西去年11月才刚于亚马逊地区的贝伦市（Belem）主办第30次联合国气候变化纲要公约缔约方会议（COP30）。