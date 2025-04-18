联合国警告：海地逾百万儿童面临严重粮食短缺

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（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国儿童基金会（UNICEF）今天表示，由于海地长期暴力肆虐、人口流离失所和人道援助受限，海地有超过100万名儿童正面临「严重」粮食短缺问题。

联合国儿童基金会驻海地代表纳拉扬（Geeta Narayan）透过声明表示：「我们看到的情况是，由于持续的暴力问题、极度贫困，以及持续存在的经济危机，父母无法再提供儿女照护与营养。」

联合国儿童基金会表示，在海地大多数地区，武装暴力正在引发一场「家庭营养危机」。

联合国儿童基金会并表示，自2025年年初以来，「联合国儿童基金会和其伙伴为超过4600名患有重度急性营养不良的孩童提供治疗」，而这个人数还只是「预期今年需要救命治疗的12.9万名孩童的3.6%」。

根据国际援助组织所采用的最新「粮食安全阶段综合分类」（IPC），在海地全国各地约有290万孩童「正面临持续性的高度粮食不安全」，也就是每4名孩童就有1人受到影响。

联合国儿童基金会指出，暴力问题也愈来愈频繁阻绝了获取医疗照护的途径，包括拯救生命的治疗，「使得孩童有更大的风险出现各种形式的营养不良，或罹患本可预防的疾病」。

在海地首都太子港（Port-au-Prince），全面运作的医疗机构不到半数，3座主要公立医院中已有2座「停止运作」。

联合国儿童基金会强调：「就在需求加剧之际，援助行动却因资金短缺而日益受限。」

联合国儿童基金会的营养计画隶属于「儿童人道行动」（Humanitarian Action for Children）一环，目前仍有70%的所需资金缺口。