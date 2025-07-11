联合国警告：美对专家祭制裁 将立下危险先例

afp_tickers

2 分钟

（法新社日内瓦10日电） 联合国今天警告指出，美国对一位批评华府加萨政策的专家祭出制裁，立下「危险的先例」，呼吁美方解除制裁。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）也呼吁停止对联合国和国际刑事法院（ICC）等国际组织所任命人员的「攻击和威胁」。国际刑事法院的法官也是美国制裁的对象。

图克在声明中说：「我敦促美国尽快撤销对联合国人权理事会（UNHRC）特别报告员艾班尼斯（Francesca Albanese）的制裁。这项制裁是针对她本着职责，调查被占巴勒斯坦领土人权情况所承担的工作而实施。」

出生于义大利的艾班尼斯本月稍早发布措辞严厉的报告，谴责一些企业「从以色列在巴勒斯坦被占领土的非法占领、种族隔离及现在的种族灭绝经济中获利」。

与此同时，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）坚称，「对特别报告员实施制裁是一个危险的先例」。

杜雅里克在纽约向媒体表示，对联合国任何专家或官员进行片面制裁是「不可接受的」。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）昨天宣布华府将对艾班尼斯实施制裁，因为「她以不正当且可耻的方式，促使（国际刑事法院）对美国和以色列官员、企业和高层采取行动」。

艾班尼斯说这些制裁经过「精心设计，用来削弱我的使命」。她在访问斯洛维尼亚期间对记者说：「我会继续做我该做的事。」

目前还不清楚这次制裁措施的相关细节。