联合国：俄罗斯全面入侵后 乌克兰人口锐减800万

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（法新社日内瓦22日电） 联合国今天表示，俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰，导致乌国大量人口外移及出生率暴跌，迄今人口已减少800万；自2014年克里米亚遭并吞以来，乌国人口估计已缩减1000万。

法新社报导，联合国人口基金（UNFPA）东欧暨中亚地区主任包尔（Florence Bauer）在发给媒体的文件中表示：「整体而言，自2014年以来，乌克兰人口估计少了1000万。自2022年（俄罗斯）全面入侵（乌克兰）以来，乌国人口估计已减少800万。」

UNFPA指出，根据乌克兰全国统计办公室数据，2014年乌国约有4500万人口。同年2月俄罗斯首度入侵乌国，随即占领并并吞克里米亚半岛（Crimean Peninsula）。

UNFPA还表示，综合该机构及政府官方数据，2022年2月俄国全面入侵乌国之前，该国人口已减至4300万，如今又进一步骤减到只剩3500万。

与此同时，乌国官员表示，俄军今天发动无人机及火炮攻击，在乌国东北苏米州（Sumy Oblast）及乌东顿内茨克州（Donetsk Oblast）造成5死，罹难者包括1名孩童。

另一方面，俄罗斯当局扶植的1名官员指出，乌国无人机今天攻击俄国控制的札波罗热州（Zaporizhzhia）安赫德市（Energodar），导致1人丧生。该市是欧洲最大核电厂所在地。