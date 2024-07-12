联合国：空气中尘埃量略减 示警留意沙尘暴

afp_tickers

2 分钟

（法新社日内瓦12日电） 联合国今天公布，2023年空气中的尘埃量略减，同时警告不当的环境管理将助长沙尘暴。

法新社报导，联合国世界气象组织（World Meteorological Organization, WMO）呼吁提高警觉因应气候变迁，因越干燥地表将导致更多粉尘随风扬起。

WMO发布报告指出，每年约有20亿吨粉尘进入大气层，使天空变得昏暗，并损及数千公里外区域的空气品质，并影响经济、生态系统、天气和气候。

WMO表示，包括在北非、阿拉伯半岛、伊朗高原、印度北部、澳洲中部和中国西北部等地因粉尘排放减少，2023年地面尘埃浓度平均略低于2022年。

不过在中亚西部、中国中部和北部，以及蒙古南部等地，粉尘平均浓度偏高。

据WMO公布的年度「空中尘埃公报」（Airborne Dust Bulletin），2023年最严重的沙尘暴发生在3月，席卷了蒙古，影响范围超过400万平方公里（150万平方英里），包括邻近的中国省分。

公报指出：「这导致空气品质大幅衰退，若干地区空气中含PM10（直径小于10微米的悬浮颗粒）的浓度超过每立方公尺9000微克。」

公报说：「北京市部分地区的能见度降至不及500公尺，造成交通严重中断、影响日常生活，凸显有效示警系统的必要性。」

地面尘埃浓度在非洲中部内陆国家查德共和国（Republic of Chad）部分地区达到最高，平均每立方公尺达800至1100微克。