联合国：苏丹达佛遭准军事部队攻击 逾400人丧生

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（法新社日内瓦14日电） 联合国消息来源指出，苏丹准军事团体「快速支援部队」（RSF）最近在达佛地区（Darfur）发动攻击，造成400多人丧命。

联合国将在伦敦召开国际会议，讨论苏丹局势。联合国在会前指出，苏丹冲突将进入第3个年头，已造成1300万人流离失所，数以万计人死亡。

法新社报导，自2023年4月15日苏丹政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）领导的正规军与他的前副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指挥的快速支援部队之间爆发战斗以来，苏丹一直饱受战争之苦。

苏丹政府军上个月光复首都喀土穆（Khartoum）后，快速支援部队最近几周加强对法舍（El-Fasher）的攻击。法舍是达佛地区唯一尚未落入准军事部队控制的城市。快速支援部队上周对法舍，以及扎姆扎姆（Zamzam）、阿布韶克（Abu Shouk）两地的难民营发动「联合地面和空中攻击」。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）发言人夏姆达萨尼（Ravina Shamdasani）对记者表示，在本月10日至12日期间，联合国人权办公室「已核实有148人遭杀害」。

她说：「由于我们的核实工作仍在进行中，因此这个数字被大幅低估了。」她也强调这个数字并不包括昨天战斗的死伤，「据可靠消息来源指出，死亡人数超过400人」。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）在声明中谴责这种「大规模攻击」，并批评国际社会缺乏行动。（译者：纪锦玲）