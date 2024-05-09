联合国：2023年是拉丁美洲创纪录气候灾害年

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（法新社乌拉圭蒙特维多8日电） 联合国世界气象组织今天说，由于圣婴现象（El Nino）和气候变迁的「双重打击」造成重大的天气灾难，拉丁美洲和加勒比海地区在2023年遭遇到有纪录以来最热的1年。

联合国世界气象组织（World Meteorological Organization, WMO）在新的报告中说，干旱、热浪、极端降雨和破纪录的飓风对健康、粮食和能源安全以及经济发展造成重大影响。

世界气象组织秘书长索罗（Celeste Saulo）在声明中说：「不幸的是，2023年是拉丁美洲和加勒比海地区气候灾害创纪录的一年。」

她指出：「2023年下半年的圣婴现象导致创纪录的温暖年分并加剧了许多极端事件，同时又有人为引起气候变迁所导致的气温上升以及更频繁极端灾害。」

报告中说，2023年的平均气温是有纪录以来最高的，墨西哥是该地区升温速度最快的国家。

因热浪而加剧的严重干旱影响拉丁美洲的大片地区，包括中美洲的大部分地区，迫使通过巴拿马运河的航运减少。

再往南方走，巴西、秘鲁、玻利维亚、巴拉圭和阿根廷的部分地区在创纪录的高温下遭受野火袭击。乌拉圭的饮用水供应岌岌可危。

报告还列出飓风欧蒂斯（Hurricane Otis），欧蒂斯在去年10月袭击墨西哥度假胜地阿卡普尔科（Acapulco），造成51人死亡，财产损失超过30亿美元。

根据世界气象组织，气候灾害打击农业和粮食安全，有1380万人面临「严重的粮食危机」，特别是在中美洲和加勒比海地区。

海水温度上升也减少秘鲁和厄瓜多等国的渔获量。

报告中说，2023年拉丁美洲和加勒比海地区的经济损失约为210亿美元，主要是由风暴造成，几乎一半的损失与飓风欧蒂斯有关。