联合国2027年选新秘书长 IAEA署长称考虑争取

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（法新社华盛顿23日电） 国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）今天表示，他有兴趣于2027年争取联合国秘书长职位。

联合国现任秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）将于2026年底结束第2任期，由于古特瑞斯是葡萄牙人，来自欧洲，依照惯例，接下来理论上轮到拉丁美洲人士出线。

被问到在成为联合国秘书长的意愿时，葛罗西这位64岁阿根廷外交官说：「我非常认真在考虑这件事。」

他在访问美国华府时向媒体表示，日后时机到了就会展开相关讨论。

坐上联合国秘书长位置，需要英国、中国、法国、俄罗斯和美国这5个安理会常任理事国的支持。

葛罗西2019年底起担任国际原子能总署署长，站在因应伊朗核子计画的全球外交工作最前线。

在担任国际原子能总署署长之前，他是阿根廷驻奥地利大使，而更早之前则是国际原子能总署副署长。

其他可能人选中，前智利总统巴舍莱（Michelle Bachelet）上个月在1场联合国活动中表示她或许会考虑争取秘书长职位。

巴舍莱曾任联合国人权事务高级专员，若选上联合国秘书长，将会是首位登上这个位置的女性。