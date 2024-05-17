联邦存保公司传性骚歧视 美国会议员促董事长下台

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（法新社华盛顿16日电） 美国国会议员今天连续第2天攻击「联邦存款保险公司」董事长葛伦柏格，指控他的机构未能处理职场不当行为，包括歧视与性骚扰频传，要求他为此引咎辞职。

联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC）是美国一大金融监管机构，设立目的在于保护银行存款。

一份独立报告发现FDIC多年来未能解决职场不当行为，美国联邦参议院银行委员会（Senate Banking Committee）的共和党籍成员要求FDIC董事长葛伦柏格（Martin Gruenberg）下台。

葛伦柏格自2005年起在共和党与民主党籍总统任内断断续续领导FDIC，拜登最近再度任命他接任FDIC最高职位。

共和党籍联邦参议员史考特（Tim Scott）对葛伦柏格说：「你应该下台。你的员工对你没有信心。」

史考特又说：「这不是单一事件。这横跨你领导FDIC十多年时间。」

参议院银行委员会的民主党籍成员也批评葛伦柏格的领导力，但没有直接要求他下台，而是指责共和党人在玩弄政治手段。

联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）指控她的同僚寻求以共和党任命人选取代葛伦柏格，她说「葛伦柏格董事长，今天要求你下台的共和党人纯粹是在进行政治活动」。

华伦又说：「你辞职无助于改善FDIC的有毒文化，只会让共和党人对银行政策拥有否决权。」

「华尔街日报」刊出一系列文章，对FDIC的职场做法提出指控后，FDIC委外撰写独立报告，并于上周公布报告内容。 报告执笔人发现：「有太多员工认为，FDIC长久以来未能提供一个免于性骚扰、歧视等人际间不当举止的安全职场。」

他们说，「父权、保守且规避风险的文化」导致FDIC持续出现职场不当行为，而员工「普遍担忧遭到报复」导致不当行为事件漏报。

这篇报告提到少数几个例子，包括一名女员工说在她投诉后，跟踪她的同事还是持续传简讯给她，让她担忧自己的人身安全。

一些属于少数群体的FDIC职员回报，他们被告知FDIC是为了填补配额而「象徵性」地雇用他们，还有员工说，他们曾听过上司发表厌恶同性恋的言论。

报告执笔人指出，「管理阶层对不当行为指控以及衍生的文化和情况的因应做法一直都不足够且没有效率」，并说必须进行「文化与结构改革」。