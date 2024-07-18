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瑞士公民动议：反对天价房租

租户协会计划发起公民动议，反对房租飞涨。
租户协会计划发起公民动议，反对房租飞涨。 Keystone-SDA

瑞士租户协会(Swiss Tenants' Association)发起了一项反对房租过高的公民动议。该动议旨在确立成本租金原则，在房屋租赁法中排除市场因素的影响，并规定对租金进行自动调控。

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Keystone-SDA

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协会主席Michael Töngi证实了《新苏黎世报·周日版》的消息，并告诉Keystone-SDA瑞士新闻社，今后，房东应不能再参照当地或邻里惯例提高租金。

租户协会已通过动议文本，并将其提交瑞士联邦国务秘书处进行初步审核。

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同时，该动议规定了定期对房租进行自动调控。一旦动议得以实施，立法部门需要明确由哪些部门、何时以及具体如何对房租进行调控。据租户协会称，发生纠纷时，租户往往只能听天由命。许多人因为依赖房东无法坚持到底，或不愿冒险发生矛盾。

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