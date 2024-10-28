瑞士医疗卫生费用统一分摊是否能抑制医疗保险费用上涨？

瑞士人将再次投票决定医疗系统的费用分担问题。 Keystone / Valentin Flauraud

11月24日，瑞士选民将在投票箱前针对医疗卫生系统的一项改革进行投票，这项改革旨在将医疗费用重新分摊，鼓励门诊治疗，减轻医疗保险给投保人带来的财政负担。公共服务雇员协会(VPOD)反对这项改革，因而发起了这项全民公决，因为他们担心改革会给医护人员和病人带来负面影响。

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这项改革是针对瑞士的高额医疗费用这个烫手山芋的一个新财政方案。今年瑞士选民已经否决了一项关于控制医疗成本的公民动议和另一项关于降低医疗保险保费的动议。

11月24日瑞士选民将再次进行有关医疗保险的投票。2009年开始的瑞士《医疗保险法》(KVG)修订工作历时14年后，2023年12月终于在议会获得通过，绝大多数议员赞成“统一承担医院门诊和住院治疗费用(EFAS)”的改革。这是针对这项已有30年历史的《瑞士医疗保险法》进行的最全面的改革之一，该法规定在瑞士生活或工作的所有人都必须强制性参加医疗保险。

如今是由谁来支付的？

在医院接受治疗并至少住院一晚的人都会造成所谓的住院费用。目前各州用他们的税收收入至少支付55%的住院费用，而医疗保险公司则最多支付这一费用的45%。

而门诊治疗(不需住院)的费用则全部由医疗保险公司负责。

如果需要在护理院或家中长期护理，费用则由医疗保险公司(基本保险)和病人(规定最高额度)支付，其余部分由所在州承担。

统一承担门诊和住院费用是什么意思？

这种统一承担费用的原则规定了医疗保险中基础保险负责的全部三项基本责任领域(门诊、住院和护理)费用的统一分摊公式。也就是说，各州负责净费用(扣除自保费)的26.9%；医疗保险公司负责最多73.1%。

这一分摊原则将分阶段实施： 从2028年起，门诊和住院形成的费用将按照这种原则分摊；从2032年起，护理费用也将采用这种方式分担。

根据修订后的医疗保险法，今后各州也将用纳税人的钱支付门诊医疗的费用，但同时各州也将获得一些自由空间。比如，各州以后可以规定所有提供门诊医疗的机构的数量(而不像现在这样，只能规定医生数量)。

修订保险法的目的是什么？

修订该法的目的是重新均衡医疗保险公司和各州对医疗费用的分担，提高医疗质量并减轻投保人的保费负担。

另一目的则是为了消除医疗系统内的不良刺激机制。举例来说，现在病人接受外科手术后要求必须住院一晚，而这样做并不总是必要的。

换句话说，保险公司目前没有动力为了节约成本而促进从住院治疗向门诊治疗的转型，因为如果转型成功了，就会增加保险公司承担的比例。

据联邦公共卫生局(BAG)表示，近年来由于从住院向门诊治疗的转型而增长的医疗费用，全部都是由强制保险，也就是医疗保险公司来承担的。因此，形成了这样的局面，州承担的部分逐年下降，而保险费却在不断上升。

计划节约资金的官方数字？

统一承担费用的改革也将促进医疗系统中各参与方之间的协调合作，避免重复检查、不必要的住院或过早入住护理机构等造成的多余费用。根据联邦卫生局委托进行的一项调查结果显示，每年可节省高达4.4亿瑞郎(约合50亿人民币)。

谁支持这项改革，理由是什么？

《医疗保险法》的修订是议会找到的一个折中做法，受到了联邦委员会、大多数政党和医疗系统大多数利益相关者的支持。支持者认为，更好地协调医疗保健系统的机制，将会提高治疗效率和对患者的服务质量。

支持者联盟联合了22个专业组织，其中包括Spitex、医院伞式组织H+、FMH、Curafutura和Interpharma，这些组织明确表示对这一法案的支持，他们在一份新闻稿中明确表示：“医疗系统中各合作伙伴相互配合，能为患者找到最优的个性化治疗方案。”

赞成者认为，统一分摊门诊和住院费用将加快住院向门诊就医的转型，同时也能鼓励在家养病(这离不开上门医疗服务机构Spitex提供的护理)，从而节省投保者的保险费用。

向门诊医疗的转型也将对医护人员有利，他们将有更规律的工作时间，也将令医护工作重新变得有吸引力。“今后，各州也将对门诊费用的收费标准拥有一定发言权。因此，医疗保险公司的权力不仅不会增强，反而会被削弱。

工会为何反对这项改革？

在瑞士工会联合会(SGB)的支持下，公共服务雇员协会(VPOD)以 “不要统一承担份额“为口号，反对该法案。工会认为，这项改革将危及养老院的护理质量，对养老院的工作条件造成更大压力，并增加了医疗保险公司的收费幅度。最终会导致保费上涨，将费用置于患者需求之上。

对于那些反对该法案的人来说，各州将自己的责任推卸给了保险公司，也就是私营经济领域，结果就是公共机构放弃了保障向养老院和家庭护理提供资金的责任。

公共服务雇员协会秘书长娜塔莎·韦(Natascha Wey)说：”医院里的病人将被视为利益的源泉，然而他们实际上是一个脆弱的群体。”统一承担门诊和住院费用的做法将把为医疗系统提供资金的责任从各州转移到医疗保险公司，因而赋予它们更大的权力，这是不利于社会的做法。按照该协会的说法，保险费和分担的费用将有可能进一步上涨。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/dh)