“瑞士和歐盟的雙邊道路行不通”

經過十年跌宕起伏的談判，瑞士與歐盟最終找到共識。 Keystone / Martin Ruetschi

瑞士資訊swissinfo.ch的視訊辯論節目Let's Talk邀請嘉賓探討瑞歐關係的前景。歐洲研究榮譽教授吉爾貝·卡薩蘇斯(Gilbert Casasus)和政治學家帕斯卡·夏里尼(Pascal Sciarini)一致認為，雖然瑞士與歐盟達成的協議是專門為瑞士量身定制的，但是這種雙邊道路並非長久之計。

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Katy Romy

驻伯尔尼的记者，对社会问题、政治和社交媒体特别感兴趣。此前曾在多个地方媒体工作，如《汝拉日报》的编辑部和伯尔尼汝拉电台。

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經過十年跌宕起伏的談判，瑞士與歐盟最終找達成共識，以穩定雙邊關係。

2024年12月20日，歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在伯爾尼稱這是一項「歷史性協議」。而瑞士外交部長伊格納齊奧·卡西斯(Ignazio Cassis)則相對謹慎，他表示「瑞士代表團已實現既定目標」。

在我們的視訊辯論節目Let’s Talk中，弗里堡大學歐洲研究榮譽教授吉爾貝·卡薩蘇斯認為，「歷史性」一詞應謹慎使用，它也不適用於2024年12月20日這一天。他表示：「缺乏熱烈的反響表明，經過艱難談判，我們達成了一項較為積極的協議，但沒達到讓人歡天喜地的程度。」

>>我們對新雙邊協議的解釋性報告：

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“一個政治錯誤”

政治學家帕斯卡·夏里尼認為，這套新的協議並非革命性的突破。他在Let’s Talk節目中指出：「雖然取得了一些進展，但本質上這並不是一個與框架協議截然不同的協議。」框架協議在2021年因瑞士聯邦委員會單方面終止談判而被擱置。

吉爾貝·卡薩蘇斯則認為，框架協議本來可以成為瑞士與歐盟關係更進一步的機會。「如今，我們通過一系列單獨的部門性協議，仍在沿用本世紀初啟動的雙邊模式。因此，可以說瑞士在2024年’成功’避免了邁入這一新階段。」

瑞士聯邦主席卡琳·凱勒-蘇特(Karin Keller-Sutter)近日引發爭議，她在接受《時報》(Le Temps)採訪時，將美國副總統JD萬斯(JD Vance)在慕尼黑安全會議上發表的反歐盟言論，描述為「某種意義上非常瑞士式的自由主義」。

這一表態與其他歐洲領導人強烈反對萬斯言論的態度形成鮮明對比。吉爾貝·卡薩蘇斯認為，這是「一個政治錯誤」。「這對瑞士與歐盟的關係而言，不是一個正面訊號，」這位歐洲一體化問題專家肯定地說。

帕斯卡·夏里尼也持相同的看法。他評論道：「在當前全球政治日益傾向威權主義的背景下，我們很難理解卡琳·凱勒-蘇特的言論。」夏里尼認為，未來瑞士必須明確自己的立場，「歐洲不僅是瑞士的第一大貿易夥伴，同時也是我們共享政治與民主價值觀的共同體。」

“川普正在放棄歐洲”

儘管兩位專家都強調瑞歐新協議的重要性，但他們也對瑞士採納的雙邊道路提出質疑。「從長期來看，這是一條死胡同，」吉爾貝·卡薩蘇斯指出。他認為，在全球政治格局發生根本性變革的背景下，瑞士必須重新審視自身模式。「川普正在放棄歐洲，而歐洲人尚未完全意識到這一範式的轉變，」他警告。

>>在吉爾貝卡薩蘇斯看來，我們面臨全球政治格局的典範轉移：

帕斯卡·夏里尼提及「僵局」一詞。他回顧道，歐盟之所以接受瑞士的雙邊道路，是因為當時瑞士曾提交加入歐盟的申請。「對歐盟而言，這條道路原本只是一個過渡階段，目的是給瑞士時間，以最終加入歐盟。」

對於旅居歐盟國家的約52萬名瑞僑而言，瑞歐關係的穩定至關重要。帕斯卡·夏里尼警告說，協議談判的失敗「將對這些人產生影響」。「人員自由流動原則可能會受到質疑，某些退休金制度或學歷認證也可能受到衝擊。」

>>瑞士海外僑民組織主席解析這套協議對海外瑞士人群體的重要性：

“我們翻過了一座山峰”

工資保護問題一直是導致協議陷入僵局的關鍵因素之一。工會最初認為協議中的相關條款不足以保障瑞士利益。隨後，社會各方與各州政府在某種程度上達成共識。

「但問題仍未完全解決。我們現在只是翻過了一座中等高度的山峰，但前方還有更高的阿爾卑斯山脈要跨越，」吉爾貝·卡薩蘇斯坦言。他強調，工資保障至關重要，因為這個問題可能導致協議失敗。 「社會政策一直是歐洲一體化的『阿喀琉斯之踵’，而它也可能成為『雙邊協議III』的軟肋，」他說。

帕斯卡·夏里尼指出，沒有工會的支持，這項協議在公投中註定失敗。他解釋說：「要想獲勝，必須建立一個涵蓋左翼、工會和自由派右翼的聯盟，同時爭取經濟界的支持，正如我們在’雙邊協議I’和’雙邊協議II’投票時所做的那樣。」

另一方面，主要的反對力量來自保守右翼。瑞士人民黨(SVP/UDC)已嚴厲批評這項協議，稱其為“屈辱條約”，並認為批准該協議意味著放棄瑞士的直接民主。

帕斯卡·夏里尼承認，這一論點可能會在選民中產生共鳴，但其實並不符合事實。「我看不出我們的直接民主會如何因此受到削弱。相反，如果歐盟某項指令與瑞士的利益相悖，我們仍可以製定自己的法規。」

“聯邦委員會必須全力推動這項計畫”

協議的未來取決於瑞士自己，聯邦委員會需要說服議會和瑞士民眾。根據帕斯卡·夏里尼的分析，全民公投最快將在2028年舉行。「協議最終文本將於今年春季公佈，隨後聯邦委員會將發布相關政策聲明，然後交由議會審議。因此，我們不可能在2026年進行投票，而2027年因聯邦選舉臨近，也不是合適的時機。」

吉爾貝·卡薩蘇斯則指出，瑞士的全民公投機制如同一把“達摩克利斯之劍”懸在協議的命運之上。“最終的投票結果將取決於當時的聯邦委員會成員、投票方式(多數決或雙重多數決)以及當時的國際政治環境。”

>>帕斯卡·夏里尼認為，聯邦委員會的角色舉足輕重：

財政部長卡琳·凱勒-蘇特先前在接受媒體採訪時表示，聯邦委員會不會為這項協議做支持宣傳，而是僅向公眾陳述協議的利弊。對此，帕斯卡·夏里尼認為，這並非明智之舉。他解釋說：「如果想在全民公投中獲勝，整個聯邦委員會必須全力推動這一項目，而不僅僅是被動地進行政策解釋。」

這位政治學家強調，政府的領導力和公信力至關重要。「我們的研究顯示，在猶豫不決的選民中，那些信任政府的人更傾向於支持雙邊協議。」

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(編輯：Pauline Turuban，編譯自英語：小雷/gj，繁體校對：盧品妤)