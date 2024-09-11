瑞士政府计划将乌克兰难民S类保护身份延长至2026年3月

乌克兰战争爆发后，瑞士于2022年3月12日启动S类居留身份。 Keystone-SDA

瑞士政府决定将乌克兰难民的S类保护身份延长至2026年3月4日。对该身份受益者的支持措施也将继续。

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在9月初发布的新闻稿中，瑞士政府解释道，由于乌克兰尚未恢复长期稳定局势，因此做出了上述决定。这项措施为相关人员，各州、市镇以及雇主澄清了局势。

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考虑到需要进一步推进融入，尤其是在工作场所，政府还扩大了支持措施的范畴，重点涉及语言学习，参加培训和进入就业市场。

乌克兰战争爆发后，瑞士于2022年3月12日启动S类居留身份。截至2024年8月底，大约66’000人获得了S类保护身份在瑞士居留。