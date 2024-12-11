1000万人口，瑞士会被移民撑爆吗？

2021年时，瑞士人口为845万。3年后的今天，该国人口已经达到903万。这个阿尔卑斯小山国能否承受如此快速的人口增长？这里正在酝酿一场针对人口数量上限的全民投票，议案要求将全国人口的上限设定为1000万人。
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截至2024年6月底，瑞士总人口已突破900万人。虽然人口的快速增长为经济繁荣带来积极影响，但基础设施却面临沉重压力，住房供不应求且价格高昂。
瑞士右翼党派瑞士人民党(SVP/UDC)发起了名为“反对1000万瑞士人！(可持续性动议)”的公民动议，并通过收集到足够签名促成了针对该动议的全国投票。根据这个动议，到2050年，瑞士永久居民总数不得超过1000万人。如果到2050年瑞士人口达到950万，那么联邦委员会及议会就必须采取行动。
该动议提出，临时获准居留者将无法再获得永久居留许可，家庭团聚政策也将受到限制。如若其他措施未能奏效，则该动议甚至计划废除与欧盟之间的人员自由流动协议。
此时正值欧盟和瑞士就双边关系的新协议展开谈判。欧盟在一次重大让步中表示，将考虑允许瑞士引入针对欧盟成员国过度移民的保护性条款。而瑞士政府希望此举能削弱“反对1000万瑞士人！”动议的影响力。
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瑞士政府否决右翼党派人口上限提案
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瑞士联邦委员会否决了将瑞士人口上限设定为1000万的提议，认为这会危及瑞士经济增长和安全。
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瑞士右翼党派递交限制移民动议
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瑞士人民党正在为限制进入瑞士的移民人数做出新的努力。该党现已递交“拒绝1000万瑞士人！”动议(可持续性动议)。
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瑞士人口冲破900万大关
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截至今年6月底，瑞士常住人口首次突破900万。瑞士联邦统计局(FSO)9月19日公布的数据显示，截至第二季度末，共有9’002’763人在瑞士常住。
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