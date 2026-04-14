肥料成本因战争飙升 美农民压力倍增

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（法新社夏洛特13日电） 在北卡罗来纳州农民科里赫的农场里，玉米和大豆的播种准备工作正紧锣密鼓进行，但受到中东战争影响，肥料成本大幅飙升，他几周前下的订单至今仍未送达。

47岁的科里赫（Andy Corriher）是众多面临肥料与柴油价格齐涨双重打击的美国农民之一。在美以联手空袭伊朗后，德黑兰封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），这是一条运输这类货物的关键水道。

科里赫告诉法新社：「每年这个时候正是全美施肥最密集的季节，我们在最糟糕的时机遭到重创，因为我们被迫在价格飙涨且供应中断的时候采购肥料。」

新闻服务机构Investigate Midwest指出，成本上涨冲击了总统川普（Donald Trump）的核心票仓；在2024 年大选中，川普在依赖农业的郡县赢得了78%的选票。

川普11日将问题归咎于「肥料垄断企业的价格哄抬」，并誓言：「美国农民们，我们会做你们的后盾！」但春耕已经开始，科里赫正忙着将一袋袋干肥料搬上拖拉机，运往田间。

科里赫说：「我几周前订了几批液态氮肥，但供应商到现在还说不确定什么时候能到货。」他估计自战争爆发以来，他使用的氮肥价格至少上涨了40%。

在纽奥良港，常见的氮肥──尿素的价格已跳涨约 50%。科里赫被迫将肥料使用量削减1/3，但他担心这个决定会影响作物产量。

●腹部重击

在北卡罗来纳州希科里（Hickory）附近耕作达1000英亩、种植玉米与大豆的赫德利克（Russell Hedrick）表示，他约有75%的肥料是在价格飙升后才采购的。

这位40岁农民在调配好准备喷洒在田里的肥料后向法新社表示，和许多美国农民一样，他缺乏仓储空间提前囤货。他已将肥料用量减至「最低限度」，打算日后视情况再追加。

他说，甚至在战争爆发前，不断上涨的成本就已经让「农民们在肥料使用上，简直变得像『绝命毒师』（Breaking Bad）里的化学家一样斤斤计较，只为了榨出最大效益」。

农业部长罗林斯（Brooke Rollins）表示，80%的美国农民在冲突发生前就已买好春耕所需的肥料，但对于那些缺乏资金或储存能力提前采购的农民来说，这句话听起来极其讽刺。

马什维尔（Marshville）的55岁农民奥斯汀（Derrick Austin）形容这番话简直是「腹部重击」，他在得知海峡被封锁时就立刻打给供应商，因为他知道价格肯定会飙涨。

他说：「谢天谢地，他让我按原来的单价买了3批氮肥，至少能让我的小麦施肥。这真的很惨。」

赫德利克提到，肥料供应以前也曾减少过，例如2021 年中国为优先满足国内需求而限制磷酸盐出口。通常农民能预见这类风险，「但今年，我们简直是被打得措手不及」。