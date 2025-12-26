肯亚本土教会耶诞节 庆祝黑色弥赛亚诞生

（法新社肯亚奈佐亚25日电） 肯亚西部一个教会的信徒今天在一处烛光映照的房间内，庆祝他们所称「黑色弥赛亚」（Black Messiah）的诞生。

身着白袍的信徒围绕着一张「玛丽亚妈妈」（Mama Maria）的照片祈祷。她是一名非洲女性，为宗教团体「玛丽亚军团」（Legion Maria）的共同创办人之一。

稍早，法新社记者遇见自称先知的努杜（Stephen Benson Nundu）。他手持一幅名为「巴巴．希米欧．梅奇尔」（Baba Simeo Melchior）的男子肖像，画中男子双手合十、胸前佩戴大型勋章，被信众尊称为「黑色弥赛亚」。

努杜说：「今天是伟大的一天，因为圣母玛丽亚在黑人的世界中诞生了耶稣君王。」

玛丽亚军团成立于1966年。根据官网，玛丽亚军团起源可追溯至1938年，当时一名「神秘女性」向多名天主教徒显灵，传达「上帝之子将以黑人之身降世」的讯息。

玛丽亚军团共同创办人之一奥德托（Simeo Ondetto），后来被尊称为「巴巴．希米欧．梅奇尔」，被视为「再临的上帝之子」，并被奉为玛丽亚军团的「永恒精神领袖」。

玛丽亚军团声称，目前在肯亚及其他8个非洲国家（包括苏丹与刚果民主共和国）拥有数百万名信徒。

在玛丽亚军团集会现场，信徒艾扬加（Odhiambo Ayanga）强调：「上帝既然来到白人之中，也同样来到黑人之中。」

他说：「他也来到亚洲人、其他种族之中。上帝为所有人而来，因此在非洲，他必须是黑色的。」