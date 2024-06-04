肯亚沙卡赫拉森林大屠杀 再发现7具尸体

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（法新社奈洛比3日电） 肯亚沙卡赫拉森林之前挖出数百具邪教受害者遗体，警方表示，调查人员今天重新在森林展开挖掘工作，结果又发现7具尸体。该教信徒相信自己「挨饿致死」后，就能和耶稣相见。

肯亚滨印度洋沿岸小镇马林迪（Malindi）内陆的荒野森林中，去年发生一起震惊全国与全世界的恐怖邪教事件，当地现在已经挖出436具遗骸。

肯亚电视台播放的画面显示，沙卡赫拉森林（Shakahola Forest）地面排列着7个蓝色塑胶尸袋，这些尸袋随后被搬到一辆车上。

政府首席病理学家欧杜尔博士（Dr Johansen Oduor）在现场告诉记者：「我们今天挖出7具尸体。在一个坟墓里有4具，另外3具则被分开埋葬。…我们已找到大约50个坟墓，会把它们都挖开来。」

自称牧师的玛肯西（Paul Nthenge Mackenzie）据称煽动其追随者挨饿致死，以便在他预测的去年8月世界末日之前「和耶稣相见」。

2023年4月，玛肯西于现称「沙卡赫拉森林大屠杀」的首批尸体被发现后，遭到当局逮捕。

玛肯西以前是计程车司机，他将自己化身为救世主并组织邪教。玛肯西对191项谋杀、过失杀人和恐怖主义罪名均不认罪，他还被指控折磨与虐待儿童。

到目前为止，去年4月至10月间挖出的429具尸体，已有34具透过DNA分析确认身分。

虽然饥饿导致许多人死亡，但根据政府验尸结果，包括儿童在内的一些尸体存在窒息、勒毙或殴打致死的迹象。

肯亚内政部长金迪奇（Kithure Kindiki）去年指责肯亚警方在调查沙卡赫拉森林大屠杀的初步消息时过于懈怠。

金迪奇在参议院委员会的听证会上表示：「沙卡赫拉大屠杀是我国史上最严重的治安事件。」他誓言要「持续推动法律改革，驯服流氓传教士」。

肯亚是一个以虔诚基督徒占多数的国家，一直努力监管涉嫌犯罪的不道德教会与邪教。