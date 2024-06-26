肯亚派警赴海地维和 国内民众反加税爆致命骚乱

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（法新社太子港25日电） 肯亚警察抵达饱受暴力肆虐的海地执行任务，协助这个加勒比海国家摆脱势力强大的帮派的同时，肯亚首都奈洛比在大规模抗议期间发生致命骚乱。

大约200名身穿迷彩服、戴着头盔、手持步枪的警察搭乘肯亚航空公司（Kenya Airways）班机，抵达海地首都太子港（Port-au-Prince），预计27日会有更多警察来到海地。

主要来自非洲和加勒比海的多个国家也将派遣警力，执行这项以肯亚为首、获联合国批准的维和任务，预计共有2500名人员参与。

海地新任临时总理康尼尔（Garry Conille）说，这些多国部队提供一个「独特的机会」，可望终结这个西半球最贫穷国家的多重危机。

美国总统拜登承诺为这项任务慷慨解囊，但排除了派遣美军参与的可能性，他赞赏肯亚「开始采取行动，将为海地人民带来迫切需要的救济」。

拜登在声明中说：「海地人民应在自家中感到安全，为家人建立更好生活并享受民主自由。」

肯亚总统鲁托（William Ruto）昨天在奈洛比为警察送行时说，这是「历史性」的团结使命。

然而，时隔不到一天，肯亚自己也陷入了暴力冲突，抗议群众闯进国会大楼纵火焚烧。

人权团体再次提出有关肯亚军队将如何处理海地骚乱问题时，非政府组织说，肯亚警方在奈洛比发射实弹，造成至少5人死亡、数十人受伤。

肯亚政府企图透过备受争议的加税法案，来填补财政赤字，引发民众不满，主要由年轻人领导的抗议活动迅速升级。

当被问及奈洛比的暴力事件，是否引起外界质疑肯亚领导海地维和行动的能力时，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）说，美国和其他国家已经「对肯亚人员进行审查」，并强调人权的重要性。

肯亚安全部门消息人士则说，奈洛比的暴力事件不太可能影响派出更多肯亚警察前往海地的计画。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）