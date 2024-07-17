肯亚驰援200名员警抵达海地 协助打击帮派暴力

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（法新社海地首都太子港16日电） 东非国家肯亚为协助问题重重的加勒比亚国家海地平息猖獗的帮派暴力，又派遣200名员警今天抵达当地，由两国高阶官员迎接。这项任务受到联合国（UN）支持。

海地消息人士表示，加上这批新员，目前在遭到暴力蹂躏的海地首都太子港（Port-au-Prince）共有400名肯亚警察驻守。肯亚一共提议派遣约1000名员警协助海地稳定局势，这项行动受到外界密切关注。

驰援海地正发展为多国参与的任务，但肯亚派警行动已在国内不断遭遇法律挑战，肯亚总统鲁托（William Ruto）同时还得努力平息自家的反政府示威。

由肯亚带领的协助海地任务，预定合计派员约2500人，其他贡献警力的国家多在非洲和加勒比海。这项任务虽非由联合国安排，但受其祝福。

海地警政署长诺米尔（Rameau Normil）告诉抵达的肯亚员警：「我以海地政府和过渡总统委员会（Transitional Presendential Council）的名义欢迎你们。」一旁还有肯亚的海地特遣警队指挥官奥通格（Godfrey Otunge）。

肯亚警方消息人士表示，已有600名员警出发前往海地，包括今天抵达的这批。其中一名人士告诉法新社：「很快将有更多人出发，直到所有1000名警力抵达。」