虽然自己开公司创业的精神在瑞士有着悠久的历史，而且受到政府的鼓励支持，但作为外国人在瑞士开公司，仍需要得到政府的许可证。

同时，自由职业者虽然自由，但是同时也要承担很大风险。身为外国人，获准自行创业、从事自雇职业，意味着有能力向瑞士政府证明本人能够偿付日常生活开支。而对于无法维持个人开支、需要倚赖福利救济的人来说，要想获得经营许可是相当困难的。



欧盟/ETFA成员国公民

欧盟/ETFA成员国公民被允许在瑞士从事自雇职业，并可得到有效期5年的居留许可。要取得许可的延期，他们就必须证明从事自雇职业足以偿付生活成本。从事自雇的欧洲公民一旦不能偿付生活支出、需要依赖福利救济，就失去在瑞士居留的权利。

2016年6月，英国全民公投结果尘埃落定：英国人民选择脱离欧盟。截至目前，英国仍在与欧盟谈判磋商期间，且依然保留其欧盟成员国的身份。此后，对于希望在瑞士定居或工作的英国公民而言(英)外部链接，脱欧最终会给他们的职业前景带来怎样的影响，还是个未知数。

要取得自雇人员居留许可，按规定申请者必须提供下列文件：

在瑞士有办公驻地的凭证(企业办公地点的租赁合同)

缴纳养老和遗属保险(OASI)或瑞士意外保险基金(Suva)的凭证

有固定收入的凭证，以显示不存在申请人需要福利救济的风险

账务资料(期中余额等)

商业企划

欲更多了解在瑞士生活与工作，请访问这里：生活在瑞士(德、法、英、意)

其它国家(即“第三国”)

向来自第三国(非欧盟/ETFA成员国)公民发放用于从事自雇职业的居留许可的情况比较复杂。相关信息请参阅《中国人如何在瑞士创业？》。

瑞士资讯swissinfo.ch

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