自由之家：美国自由度降至81分 跌至50多年来新低

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（法新社华盛顿18日电） 美国民主倡议与研究组织「自由之家」今天表示，随着美国总统川普积极行使行政权力，美国在总分100分中滑落到81分，为自50多年前开始评比以来最低分。

总部设于华府的「自由之家」（Freedom House）表示，2025年全球自由度连续第20年下滑，称这是「令人沉痛的里程碑」。

美国仍被列为「自由」国家，但分数滑落到100分中的81分，为自1972年发布报告以来的最低分。这样的分数让美国与南非同分，且低于多个欧洲盟国、韩国以及巴拿马。

自由之家表示，「立法功能失灵、行政权力过度集中、人民行使言论自由的能力面临日益加大的压力，以及新政府削弱反贪保障的种种作为」，都是导致美国自由状况下滑的原因。

川普积极行使总统权力，下令关闭整个政府机关，并在全美各地部署蒙面的武装反移民执法人员，白宫还承诺赋予他们免责权。

美国的得分下滑3分，目前只有另一个「自由」国家出现这样的跌幅，也就是保加利亚，该国2024年选举因舞弊指控而蒙上阴影。

自由之家表示，整体而言，只有21%的人口生活在被评为「自由」的国家，非洲地区的分数下滑最为严重，原因是发生军事政变、针对抗议人士的暴力行为，以及试图削弱宪法保障。

自由之家高级研究分析师兼报告共同作者格罗特（Cathryn Grothe）说，过去20年，全球「落入『不自由』类别的国家数目，远超过实现民主化或升格至自由类别的国家」。

她说：「全球变得愈来愈不自由，中间地带正在缩减，而尽管美国的分数有所下滑，自由国家的状况仍保持相对稳定。」

这份报告也提到正面发展，有3个国家从「部分自由」晋升到「自由」，为举行具竞争性选举的玻利维亚与马拉威，以及强化法治的斐济。

唯一得到满分100分的国家为芬兰，以0分吊车尾的唯一国家是南苏丹。分数下滑最大的国家是几内亚比索共和国。几内亚比索军方去年夺取政权，并在举行投票后数日中止选举进程。

自由之家成立于1941年，获得美国两党支持，虽然独立运作，但历来接受美国政府资助，然而，由于川普削减对民主推广工作的支持，自由之家的资金也大幅缩减。