自由亚洲电台暂停运作 川普删预算难以营运

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿29日电） 1996年成立的自由亚洲电台（Radio Free Asia），今天宣布由于美国总统川普政府停止资助，制作将暂时停止。

自从川普3月删减对媒体的大部分资助以来，自由亚洲电台已裁员或暂时解雇超过90%员工，并大幅缩减制作规模。

自由亚洲电台对中国来说犹如芒刺在背，这次电台暂停运作，时值川普访问亚洲并与中国国家主席习近平会面，寻求改善中美关系之际。

川普部分的预算删减在法庭上遭到成功挑战，但由于联邦政府停摆已持续近一个月，自由亚洲电台再次面临资金断炊。电台表示别无选择，只能从31日起停止所有新闻制作，这是电台自1996年开播以来首次停播。

自由亚洲电台台长兼执行长方贝（Bay Fang）表示，这项决定代表剩余资金将用于支付即将离职员工的遣散费。

「我们一直以来都希望尽可能长期保护我们的员工。」

方贝表示，自由亚洲电台愿意接受新的收入来源，以便恢复营运。「我们正努力保留重启电台所需资金」，「这是一场与时间的赛跑。我们必须尽快获得资金。」

「自由欧洲电台/自由电台」（Radio Free Europe/Radio Liberty，简称为RFE/RL）成立于冷战时期，目的是向苏联集团内部发声，其发展在一定程度上受到自由亚洲电台启发。

自由欧洲电台/自由电台之所以在大规模预算删减中幸存，部分原因是得到以捷克为首的欧洲各国政府支持。

自由亚洲电台长期以来一直激怒北京，北京指责其散布「假新闻」。前环球时报总编辑胡锡进3月表示，针对自由亚洲电台的行动「令人非常欣慰」。

美国前总统拜登（Joe Biden）时期的驻中国大使伯恩斯（Nicholas Burns）在社群平台X撰文表示，关闭自由亚洲电台是一个「重大错误」，这将「阻止我们向中国人民讲述真相，反击北京的宣传」。