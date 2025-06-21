自认促成民主刚果卢安达协议 川普叹诺贝尔和平奖没份

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天自认促成刚果民主共和国与卢安达在华府达成和平协议，并抱怨他不会因此获得诺贝尔和平奖。

民主刚果与卢安达本月18日在联合声明中说，他们已草签一项目的在终结民主刚果东部冲突的协议，将于下周在华府正式签署。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文证实这项突破性发展，称「这对非洲来说是伟大的一天，坦白说，对全世界来说也是伟大的日子！」

川普表示，民主刚果与卢安达官员将于23日在华府签署协议，不过这两国的联合声明说，他们将于27日签署。

根据联合声明，这项协议是在华府经过3天谈判达成。协议内容是以4月签署的原则宣言为基础。

川普盛赞这项协议，但也抱怨说，他认为自己可能不会因此获得表扬。

他发文写道：「我不会因此获得诺贝尔和平奖，不会因为阻止印度和巴基斯坦之间的战争而得到诺贝尔和平奖，也不会因为阻止塞尔维亚和科索沃之间的战争而拿到诺贝尔和平奖。」他还提到北非和中东的冲突。

美国前总统欧巴马（Barack Obama）在2009年上任后不久获颁诺贝尔和平奖，川普在去年大选竞选期间抱怨说，民主党籍的欧巴马不值得获奖。