艳星封口费案庭审首日 川普律师驳不法行为

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（法新社纽约22日电） 美国检方今天在前总统川普「封口费案」庭审表示，川普于2016年总统大选前几天支付封口费给一名艳星的举动涉及「选举诈欺」，川普的律师则主张他并未犯下任何罪行。

77岁的川普今天身穿深蓝色西装、系着蓝色领带出庭，翻领上别有美国国旗别针。他在律师团陪同下坐在被告席上，在柯兰基罗发表开场陈述时直视前方。

川普的律师布兰希（Todd Blanche）在开场陈述时表示：「川普总统并未犯下任何罪行。（纽约）曼哈顿地区检察官根本不该提起这起诉讼。」

布兰希说：「试图影响选举并没有错，这叫民主。他们把这个想法加上一些邪恶的东西，好像这是犯罪一样。」

布兰希在庭上拿柯恩的信用问题开刀，柯恩曾因为逃漏税和违反竞选财务法入狱。布兰希说：「他是一个遭到定罪的重罪犯，也是个遭到定罪的作伪证者。」

布兰希接着把矛头转向丹尼尔斯，说她「看到自己发大财的机会，13万美元，而且确实奏效了」，还说「自从这个事情2018年公开以后，她因此赚了数十万美元」。

川普在今天庭审结束后在法院走廊上向媒体发表谈话，再次坚称自己没有不当行为，并主张这起案件是为了影响他今年竞选总统而提起。

他说：「这是（现任总统）拜登的政治迫害，要让我远离竞选活动。」

本案庭审将可能为期6到8周，川普每周有4天要上法院。