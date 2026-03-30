艺术家高�虑趾τ⒘颐�誉案开庭 人权团体吁中国放人

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（法新社北京30日电） 创作批评中国前领导人毛泽东作品的中国艺术家高�卤豢厍趾τ⑿哿沂棵�誉罪案，今天开庭。人权团体呼吁中国当局立即释放高�隆

总部位于美国的「中国人权捍卫者」（CHRD）表示，69岁的高�卤豢厍趾τ⑿哿沂棵�誉罪，今天在河北省三河市法院接受不公开审理，目前尚未宣布判决结果。

中国人权捍卫者研究员Shane Yi在声明中指出：「高�掠幸帐醣泶镒杂傻娜�利。当局使用具追溯效力的捏造法律进行秘密审判，凸显对正当法律程序的严重侵犯。相关指控应予以撤销，并立即释放高�隆！

高�掠氲艿芨咔吭�2000年代初期成名，作品经常触及文化大革命、天安门事件及毛泽东等敏感政治议题。其代表作包括「下跪忏悔的毛」，呈现毛泽东跪地忏悔的姿态；另一件作品「枪决基督」则由数尊持枪瞄准耶稣的毛泽东青铜像组成。

高��2022年移民美国，2024年8月返中探亲期间，在北京郊区的工作室遭逮捕。根据中国人权捍卫者资料，他去年6月因涉嫌「侵害英雄烈士名誉罪」被起诉。

中国2021年起将此罪纳入刑法，最高可判处3年有期徒刑。然而，当局似乎正溯及既往，针对高�略�2005年至2009年间创作的作品进行定罪。

中国人权捍卫者提到，高�禄加卸嘀旨膊。�拘留期间健康状况持续恶化。其妻子及拥有美国公民身分的7岁儿子目前皆被限制出境。

中国人权捍卫者共同执行长李察逊（Sophie Richardson）指出，今天未当庭宣判，显示「针对此案的政治决定尚未达成」。

中国国家主席习近平2012年上台以来，中国的艺术表达空间日益缩窄。当局频频利用「侵害英雄烈士名誉罪」打压艺术家与文化界人士。