艾尔段泽伦斯基会谈 聚焦能源与战争终结

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（法新社伊斯坦堡4日电） 土耳其总统府指出，土耳其总统艾尔段今天在伊斯坦堡会见乌克兰总统泽伦斯基，针对能源与航运安全，以及结束与俄罗斯战争的努力进行会谈。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的到访是在艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）通话后一天进行。普丁指控基辅当局企图攻击连接俄国与土耳其、供应多个欧洲国家的天然气管线。

艾尔段办公室表示，艾尔段「强调土耳其非常重视黑海（Black Sea）航运安全及能源供应安全的重要性」。

声明补充说，两国领袖商讨双边关系、「俄乌冲突下的和平努力，以及区域与国际发展」。

泽伦斯基则表示，双方讨论「共同推动天然气基础设施发展的计画，以及联合开发天然气田的可能性」。

泽伦斯基预计还将会晤东正教徒领袖、君士坦丁堡牧首巴尔多禄茂（Patriarch Bartholomew）。一周后的4月12日是乌克兰与俄罗斯共同庆祝的东正教复活节。

基辅一直呼吁在东正教复活节假期期间双方停战，包括停止对能源基础设施的攻击。

俄罗斯则寻求永久解决方案，而非短暂停火，并表示尚未看到基辅提出「明确具体」的提案。