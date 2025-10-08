艾尔段：川普请土耳其「说服」哈玛斯接受加萨和平方案

（法新社伊斯坦堡8日电） 根据土耳其总统办公室今天公布的文字纪录，总统艾尔段表示，美国总统川普要土耳其「说服」巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）接受他提出的结束加萨战争方案。

值此之际，以色列与哈玛斯的谈判代表预计于埃及度假胜地夏姆锡克镇（Sharm El-Sheikh）举行第3天的间接谈判，尝试终结持续2年在加萨走廊（Gaza Strip）的战争，卡达、土耳其、美国高级官员亦将参与其中。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）昨晚在飞机上对土耳其记者表示：「在我们访问美国期间及最近一次通话中，我们都向川普（Donald Trump）先生解释了巴勒斯坦问题的解决之道。他特别要我们与哈玛斯会面并说服他们。」

以哈间接谈判是以川普上月提出的一份20点和平计画为根据。以情报首长卡林（Ibrahim Kalin）为首的土耳其代表团今天将加入谈判。

艾尔段补充道：「哈玛斯已向我们表明，他们准备好追求和平与谈判，换言之，哈玛斯并未采取对立立场。我认为这是一个非常有价值的进展，（在这部分，）哈玛斯领先以色列。」

艾尔段昨晚还说，「我们的同仁目前在夏姆锡克」，「在整个过程中，我们始终与哈玛斯保持联系，现在仍持续联系中」。