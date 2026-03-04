艾普斯坦案 美商务部长同意赴委员会作证

（法新社华盛顿3日电） 美国联邦众议院监督暨政府改革委员会主席柯默今天表示，美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）同意为已故性犯罪富豪艾普斯坦案的国会调查作证。

联邦众议院监督暨政府改革委员会（House Committee on Oversight and Government Reform）共和党籍主席柯默（James Comer）在声明中说，卢特尼克已主动同意自愿出席委员会作证」，但未透露具体日期。

美国司法部最近披露的文件，推翻了卢特尼克先前声称自己早在20多年前就与艾普斯坦断绝往来的说法，使他面临的政治压力与日俱增。

卢特尼克去年受访时谈及他与艾普斯坦在2005年有过接触，两人当时是曼哈顿上东区的邻居。他说，艾普斯坦向他展示一个摆着按摩床的房间后，他很快就与对方断绝往来。

卢特尼克说：「我和我太太决定，再也不会和那个令人作呕的人待在同一个房间里。无论是社交、商务或慈善场合，只要他在场，我就不会去，因为他太恶心了。」

然而，司法部上个月公布的档案却与卢特尼克的说法不符，文件内容显示卢特尼克计划在2012年赴加勒比海私人岛屿「小圣詹姆斯岛」（Little St. James）与艾普斯坦共进午餐。

卢特尼克上个月在参议院听证中证实，他确实曾在这座加勒比海岛屿与艾普斯坦会面，但强调家人当时都在场，且未目睹任何不当行为。

艾普斯坦2008年与佛罗里达州检察官达成一项具争议的「认罪协议」，承认与未成年人进行性交易指控，10年后又因涉嫌贩运未成年少女罪名再次遭到起诉。艾普斯坦2019年在狱中身亡。

美国新闻网站Axios引述卢特尼克的话说：「我期待出席委员会作证。我没做错事，我也希望能澄清是非。」

卢特尼克上个月告诉国会议员，他与被定罪的前金融家艾普斯坦「几乎没有任何关系」。

美国商务部并未立即对此发表评论。（编译：刘文瑜）