艾普斯坦案持续发酵 柯林顿夫妇2月底出席国会作证

（法新社华盛顿3日电） 美国联邦众议院监督暨政府改革委员会主席柯默今天宣布，前总统柯林顿（Bill Clinton）将于2月27日就性犯罪者艾普斯坦相关议题，在国会作证；前国务卿希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）则将提前一天出席作证。

联邦众议院监督暨政府改革委员会（House Committee on Oversight and Government Reform）共和党籍主席柯默（James Comer）表示，这对民主党政治重量级夫妻在众议院启动因违抗传票而要将他们依藐视国会法处理后，「已经完全让步」，「将于本月出席有纪录及录影的作证」。

柯林顿夫妇原先拒绝出席国会作证，说明他们与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）这位身败名裂金融家的关联。艾普斯坦生前与全球商界及政坛高层往来密切，并于2019年羁押期间身亡。

然而，柯林顿的发言人尤瑞尼亚（Angel Urena）昨天在社群平台X上表示，「前总统和前国务卿将会现身。他们期待树立一个适用于所有人的先例」。

艾普斯坦事件持续在华府投下阴影，牵连多位美国政坛重量级人物，也凸显出主导这起丑闻的尖锐党派斗争。

美国司法部上周又公布逾300万份与艾普斯坦调查相关的文件，其中包括他与多位社会名流的联系纪录。

民主党方面表示，这项调查被当作攻击川普政治对手的工具，而非进行真正的监督，川普本人长期与艾普斯坦交好，却未被要求作证。