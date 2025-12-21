艾普斯坦案文件遭大量涂黑疑掩护权贵 受害者与政坛齐怒

（法新社华盛顿20日电） 尽管已故性犯罪富豪艾普斯坦案件卷宗在今天曝光，但由于大量页面被涂黑、照片遭审查，激怒受害者。

美国司法部公开的大量资料中，包含前总统柯林顿（Bill Clinton），以及艾普斯坦（Jeffrey Epstein）显赫社交圈中其他知名人士的照片，包括滚石乐团（The Rolling Stones）主唱米克杰格（Mick Jagger）和已故流行音乐天王麦可杰克森（Michael Jackson）。 但由于许多文件内容被涂黑，加上美国总统川普政府官员的严格管控，反而引发外界质疑，这些资料是否真能平息关于高层掩盖真相的阴谋论。 艾普斯坦案控诉人之一拉塞达（Marina Lacerda）告诉哥伦比亚广播公司（CBS）：「就直接公布档案，别再涂黑那些根本没必要隐匿的名字。」 「我们是在保护幸存者，还是在保护这群菁英人士？所谓透明化的过程，理应只针对幸存者与受害者的姓名进行遮盖处理。」 另一位艾普斯坦案的幸存者麦可斯（Jess Michaels）表示，她花数小时翻阅文件，试图找寻自己当年的受害者陈述，以及她拨打联邦调查局（FBI）检举专线时的通讯纪录。

她向美国有线电视新闻网（CNN）表示：「我完全找不到那些资料。政府能做的难道就只有这样吗？即便有国会法案的支持，我们依然无法获得正义。」

在众多涂黑区块中，一份标注为「纽约大陪审团」的119页文件竟被彻底涂黑。此外，另有7页列出254名按摩师的名单，也以保护受害者为由，将名字全部盖上黑条处理。