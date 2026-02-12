艾普斯坦档案疑遭掩盖 美司法部被控沦川普复仇工具

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿11日电） 美国国会民主党人今天指控美国司法部长邦迪（Pam Bondi）企图「掩盖」已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相关档案，并将司法部变成总统川普的「复仇工具」。

邦迪在众议院司法委员会作证时，为司法部处理艾普斯坦相关纪录的公开方式辩护，并表示此案仍有「尚在进行中的调查」。 在一场火药味十足的听证会上，她并未就这些调查做出详细说明，多名艾普斯坦案的受害者在场旁听。艾普斯坦于2019年在狱中自杀身亡，当时他正因性贩运未成年少女的指控面临审判。 司法部副部长布兰希（Todd Blanche）近日表示，预料不会再有与艾普斯坦相关的起诉行动。艾普斯坦生前是名富有的金融家，与多位顶尖企业高层、政治人物、名人及学界人士关系密切。

该委员会首席民主党议员拉斯金（Jamie Raskin）批评艾普斯坦相关档案释出进度缓慢，且文件中存在大量遮盖内容。

拉斯金说：「你正在司法部内主导一场大规模的艾普斯坦案掩盖行动。国会已透过传票命令你交出艾普斯坦档案中的600万份文件、照片与影片，但你却只交出300万份。」

国会于去年11月通过的「艾普斯坦档案透明法」（The Epstein Files Transparency Act）强制要求，司法部在30天内公开其所持有与艾普斯坦相关的所有文件。

该法规定，必须遮盖艾普斯坦受害者的姓名或其他可识别个人身分的资讯。根据美国联邦调查局（FBI）资料，受害者人数超过1000人。

但法律规定，与艾普斯坦往来密切的权势人物，不得以「怕丢脸、名誉受损或政治敏感性」为由受到保护。 拉斯金指出，艾普斯坦的「施暴者、纵容者、同谋及共犯」姓名仍被遮盖，「显然是想让他们不必丢脸，免于耻辱。更离谱的是，你竟然反过来漏掉了对许多受害者姓名的遮盖」。 川普的亲近盟友邦迪表示，数百名律师耗费数千小时，仔细审查数百万页文件，以遵守法律规定。

邦迪表示：「如果有任何人的姓名遭到错误遮蔽，我们当然会恢复。若有受害者的姓名未被遮盖，请告诉我们，我们会立即处理。我们只有30天时间审查、遮盖及恢复数百万页文件。我们的错误率已经降到极低了。」