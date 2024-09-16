艾米尼之死2周年 伊朗监狱34名女囚绝食抗议

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（法新社巴黎15日电） 伊朗女子艾米尼2年前因涉嫌违反服装规定被捕，在拘留期间丧命，引发群众抗议。为纪念此事，伊朗一所监狱有34名女囚绝食抗议。

22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反伊朗严格的女性服仪规定而被逮捕，于拘留期间死亡。

诺贝尔和平奖得主穆哈玛迪（Narges Mohammadi）的基金会表示，伊朗伊文监狱（Evin Prison）有34名女性政治犯今天为纪念「女性、生命、自由」（Women, Life, Freedom）运动和艾米尼逝世2周年而绝食抗议。

基金会表示，这些女囚是为了展现「与伊朗示威群众团结在一起、反对政府的打压政策」而绝食。

穆哈玛迪反对伊朗强制戴头巾和死刑，自2021年11月起被关在伊文监狱。她过去10年频繁进出监狱，也数度绝食抗议。她2023年获颁诺贝尔和平奖，当时她还在狱中，由孩子代为领奖。

穆哈玛迪在社群平台X官方帐号发声明说：「在『女性、生命、自由』运动2周年之际，我们重申致力于实现民主、自由和平等，并打垮神权专制制度。」

艾米尼于2022年9月16日死后，伊朗爆发由女性主导的示威活动，于同年秋冬撼动伊朗领导阶层，但当局加以镇压。

国际特赦组织（Amnesty International）表示，安全部队用突击步枪和霰弹枪对付群众。人权组织估计，至少551人丧命；联合国数据显示，另有数以千计人被捕。